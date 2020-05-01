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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi meyan şerbeti

Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi meyan şerbeti
HATAY'DA, iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti mideyi rahatlatması, tok ve dinç tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Merkez ilçe Antakya'da tarihi Uzun Çarşı girişinde meyan şerbeti satan Mehmet Hançer Gündüz, ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlardan yoğun talep alıyor. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yaptığını belirten ve 'Hançer Usta' olarak bilinen Mehmet Hançer Gündüz, meyan kökü denilince akla gelen ilk isim olduğunu söyledi. Hançer Usta, "Yaklaşık 36 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bilindiği üzere Hatay'ın yemekleri ağırdır. Onun için özellikle Ramazan ayında iftarımızı meyan şerbeti ile açarız. Ondan sonra rahatça yemeğimizi yeriz" dedi.
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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi meyan şerbeti
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