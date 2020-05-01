Sanatçı Abdilamitov karantina günlerinde yaptığı eserleri sergiledi

Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Aibek Abdilamitov koronavirüse bağlı karantina günlerinde yaptığı eser ile sanatseverleri buluşturuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre heykel sanatçısı Aibek Abdilamitov'da dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek adına madırga ve törpüsünü kullanarak ortaya çıkardığı eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı Abdilamitov, Göçebe halkların hükümdarı olan Kağan'ın heykelini yaptı. Ortaya çıkardığı Kağan heykelinde oturan hükümdarı tasvir ederken, göçebe halkın hazinesi olan, özgürlüğün sembolü kanatları açık bir kartala benzetiyor. Dizlerinin üzerine oturmuş Kağan hükümdar temsil ettiği halkını kötülüklerden koruduğunu, başındaki şapkanın ise hükümdarı soğuktan ve rüzgardan koruduğu gibi, kompozisyona da görkemli bir görünüş kattığı belirtiliyor.