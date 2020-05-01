Traktör ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'TA
traktör ile ambulansın çarpışması
sonucu meydana gelen
kazada 3'ü sağlık çalışanı
5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde
Yamaçtepe
Mahallesi'nde
meydana geldi.
Ahmet Bolat
yönetimindeki
46 HC 296 plakalı
traktör ile
hasta taşıyan Cuma
Demirel'in kullandığı
46 KD 112 plakalı ambulans
Üngüt Mezarlığı kavşağında
çarpıştı.
Kazada devrilen
ambulansın sürücüsü Cuma
Demirel, yanındaki 2 sağlık
görevlisi, hastaneye götürülen
bir çocuk ile refakatçi annesi
yaralandı. Traktör
sürücüsünün yara
almadan atlattığı
kazanın ardından
olay yerine
sağlık ve
polis ekipleri
sevk edildi.
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma
Hastanesi'ne sevk edilen
yaralıların sağlık durumlarının
iyi olduğu belirtildi.