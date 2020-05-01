Traktör ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

traktör ile ambulansın çarpışmasısonucu meydana gelenkazada 3'ü sağlık çalışanı5 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerindeYamaçtepeMahallesi'ndemeydana geldi.Ahmet Bolatyönetimindeki46 HC 296 plakalıtraktör ilehasta taşıyan CumaDemirel'in kullandığı46 KD 112 plakalı ambulansÜngüt Mezarlığı kavşağındaçarpıştı.Kazada devrilenambulansın sürücüsü CumaDemirel, yanındaki 2 sağlıkgörevlisi, hastaneye götürülenbir çocuk ile refakatçi annesiyaralandı. Traktörsürücüsünün yaraalmadan atlattığıkazanın ardındanolay yerinesağlık vepolis ekiplerisevk edildi.KahramanmaraşSütçü İmamÜniversitesi SağlıkUygulama ve AraştırmaHastanesi'ne sevk edilenyaralıların sağlık durumlarınıniyi olduğu belirtildi.