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140 yıllık çınar ağacı yeniden yeşerecek

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
140 yıllık çınar ağacı yeniden yeşerecek
OSMANİYE'NİN tarihi simgelerinden Çınarlı kahvehanesinin bahçesindeki 140 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı yapılan dolgu çalışmasının ardından kurudu. Gelen tepkiler üzerine belediye yetkilileri ağacın yeniden canlanması için çalışma başlattı. 1997 yılında Adana Koruma Kurulu'nca 'Korunması Gerekli Çınar Ağacı' olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının çevresi, 2014 yılında Osmaniye Belediyesi'nin DOĞAKA destekli projesi kapsamında dolguyla kapatıldı. Ancak bu çalışmanın arından tarihi çınar ağacı kurudu. Bunun üzerine çevreciler, proje kapsamında yapılan çalışmaların ağacın kurumasına neden olduğunu öne sürdü. Tepki üzerine belediye ekipleri, iş makinalarıyla ağacın çevresindeki dolguyu kaldırdı. Ağacın canlandırılması için çalışma yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ile yetkililer, ağacın yeniden canlanması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çevre gönüllüsü İsmail Okan Güney, 3 Nisan'dan bu yana kuruyan ağacın canlanması için mücadele ettiklerini söyledi.
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140 yıllık çınar ağacı yeniden yeşerecek
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