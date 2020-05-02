Adanaspor toplanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan takımı 8 Mayıs'ta toplama kararı aldı. Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada yardımcı antrenörler gözetiminde uzaktan çalışma programı uygulayan turuncubeyazlı takımın tüm oyuncularına teknik adam Demirbakan'ın aldığı karar gönderildi. UEFA ile yapılan toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu kulüp başkanları ile yaptığı toplantının ardından 12-14 Haziran tarihleri arasında ligleri yeniden başlatmanın planını yapıyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Haziran ayı itibariyle ligleri yeniden başlatmanın planlarını yapıyoruz" açıklamasının ardından Adanaspor da harekete geçti.



14 GÜNLÜK KARANTINA SÜRECI

TURUNCU-beyazlı ekipte tek sorun gurbetçi ve yabancı oyuncuların yurt dışında olması. Futbolcuların Adana'ya döndükten sonra 14 günlük bir karantina süreci geçireceği belirtildi.