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Alkollü sürücüden dezenfektan savunması

Üç kez alkolü ehliyetine el konulan sürücü dezenfektanı gösterip alkol kullanmadığını söyledi ama cezadan kurtulamadı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Alkollü sürücüden dezenfektan savunması
Kahramanmaraş'ta 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, tekrar alkollü yakalandığı polislere otomobilindeki dezenfektanı gösterip alkollü olmadığını söyledi. Ekipler, alkol promili yasal sınırın altında olduğu belirlenen sürücüye bu sefer ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uyguladı. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekibi, 46 NT 137 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Ferit B'nin (58) yapılan sorgusunda, 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve şu anda ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye alkolmetreyi üfleten
ekipler, şahsın alkollü olduğunu tespit etti. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza uygulanan Ferit B, alkol kullanmadığını ve aracında bulunan dezenfektandan dolayı alkollü çıktığını öne sürdü. Aracındaki dezenfektanı polise göstererek alkol kullanmadığında ısrar eden sürücü ekipleri ikna edemedi. 0,35 promil alkollü çıkan sürücü polislere bu sefer de cezaya itiraz için ne yapması gerektiğini sordu. Alkol promili yasal sınırın altında olmasından dolayı sürücüye alkolden işlem yapılmadığı öğrenildi.

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Alkollü sürücüden dezenfektan savunması
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