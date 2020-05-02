Anamur’da oto park sorunu mutlaka çözülmeli

Parti Anamur İlçe Başkanı M. Feyzullah Yılmaz, otopark uygulaması nedeniyle işlerinde büyük kayıplar yaşadıklarını ve müşterilerin huzurlu bir alışveriş yapamadığını belirten, esnafların sıkıntılarını dinledi. Yerel yönetimlerin otopark uygulamasının esnafları zor durumda bıraktığını ifade eden AK Parti Anamur İlçe Başkanı Yılmaz, "Anamur'da nüfusun yarısı kadar kayıtlı araç var. İlçede otopark sıkıntısı yaşanıyor. Geçmiş dönemde kaldırımların gereğinden fazla genişletilmesi Tent merkezi olan bankalar caddesinin araç trafiğine kapatılması nedeniyle cadde üzerindeki esnafların bir çoğunun iş yerini kapatmasına neden olmuştu.