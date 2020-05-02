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Gençlik merkezinde sağlık çalışanlarına siperlik üretiliyor

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Gençlik merkezinde sağlık çalışanlarına siperlik üretiliyor
GENÇLERİN boş zamanlarını değerlendirebilmesi için sportif faaliyetlerin yanı sıra her yaştan insana açtığı kurslarla adından söz ettiren Adana Gençlik Merkezi, Kovid-19 salgını dolayısıyla kapılarını sağlık çalışanları için açık tutuyor. Merkezdeki güvenlikçilerden gönüllüsüne, eğitmeninden kursiyerine kadar birçok kişi, koronavirüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik yapmak amacıyla gönüllü olarak mesai yapıyor. Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki merkezlerinde siperlik üretimine yaklaşık iki hafta önce başladıklarını söyledi. Merkezdeki görevlilerin yanı sıra kursiyerlerin de kendilerine gönüllü olarak destek verdiğini ifade eden Tosun, her gün dokuz kişilik gruplar halinde sağlık görevlilerine katkı sunabilmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti. Günde ortalama 500- 700 arasında yüz koruyucu siperlik yaptıklarını aktaran Tosun, "Sağlık personelleri ciddi bir gayret gösteriyor" dedi.
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Gençlik merkezinde sağlık çalışanlarına siperlik üretiliyor
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