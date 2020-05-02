Kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi

başkenti Adana'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lokantalarda kebap yiyemeyen vatandaşlar, paket servis siparişlerinde yoğunluk oluşturuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ve zengin iftar masaları, yerini mesafeli ve mütevazı sofralara bıraktı. Kebabın başkenti Adana'da ise restoranlarda iftarını açamayan vatandaşların imdadına, kebap ustaları yetişti. Günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları kentin dört bir yanına yoğun şekilde paket servisiyle ulaştırıyor. Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalıları mağdur etmemek için yüksek tempolu mesai yaptıklarını belirtti.