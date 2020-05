Kırmızı-beyaz milli rengimiz

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, yeni statta yaşanan koltuk konusu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Stadın bir an önce tamamlanıp, hizmete girmesi için kırmızıbeyaz renkteki koltuklara onay verdik, ancak sorunun çözüleceğine inanıyorum" dedi. Taraftara seslenen Sancak, "Koltuk meselesini bir de benden duyun" dedi ve ekledi: Burada tek bir amacımız vardı. Stadın bir an önce bitirilmesi. Bu yüzden koltuklar kırmızı-beyaz dendiğinde Valimiz Mahmut Demirtaş beni aradı ve yine aynı şekilde Adanaspor yöneticilerini de aramış. İki takımın da amacı stadın bir an önce bitirilmesiydi ve bu çok önemliydi. Sancak, "Kırmızı-beyazda milli renklerimiz olunca Sayın Valime de stadın bir an önce bitirilmesi için bu renkleri onayladık. Sayın Valimle yapılan istişarede Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerin sürdürülerek, bir formül bulunacağını bize iletti. Valimiz Mahmut Demirtaş, en kısa zamanda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Kendisine şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.