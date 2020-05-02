Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Mahallede tokalaşma ve komşu ziyaretleri ertelendi

Mahallede tokalaşma ve komşu ziyaretleri ertelendi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Mahallede tokalaşma ve komşu ziyaretleri ertelendi
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nda yaşayanlar, koronavirüs salgını nedeniyle komşu ziyaretleri ile tokalaşmaya ara verdi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Yukarıbilenler Mahallesi Muhtarı Şehymus İzgüden, koronavirüs salgını nedeniyle mahalle sakinleriyle bir araya gelerek ortak kararlar aldıklarını söyledi. Tokalaşma ile komşu ziyaretlerine ara vardiklerini, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması konusunda karar aldıklarını belirten Muhtar İzgüden, "Mahalle olarak kendi karantinamızı sağlamış bulunuyoruz. Mahallemizde, yabancı araç girişleriyle ile komşu ziyaretlerini erteledik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahallede tokalaşma ve komşu ziyaretleri ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA