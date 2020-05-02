Poyraz’ı öldüren bulunsun

bir arabanın çarptığı 5 aylık köpeğini kaybeden genç kız, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasını istiyor. Şahıstan şikayetçi olduklarını belirten Aysel İşlek, "Bunu yapanın yanına kalmamalı. Sonuçta onlar da bir can taşıyor" dedi. Aysel İşlek, 28 Nisan'da merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 'Poyraz' isimli 5 aylık köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bir süre köpeğini gezdirdikten sonra evine dönmeye başlayan İşlek'in köpeğine, yolun karşısına geçtiği sırada bir araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre arabanın altında sürüklenen köpek, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ise otomobil sürücüsü, kaçtı. Köpeğini kaybeden genç kız, sürücünün yakalanmasını istiyor. 3 ay önce köpek sahiplenmeye karar verdiğini belirten İşlek, "Poyraz ismini verdiğimiz köpeğimizi 3 aydır besliyoruz. 2 gün önce köpeğimizi gezdirmeye çıkardım. Bir süre gezdirdikten sonra evimin oraya geldim. Orada yoldan karşıdan, karşıya geçtiğimiz sırada hızla gelen bir araba köpeğime çarptı. O kadar uyarmamıza rağmen hiç hızını kesmedi ve köpeğimize vurup kaçtı" diye konuştu.Kaçan sürücüden şikayetçi olduklarını vurgulayan İşlek, "Onlar da bir can taşıyorlar. Bir insan nasıl bir cana kıyabilir ki. Yanlışlıkla zarar verebilirsin, kaza ile yapılmış olabilir ama insan bir durur, bakar. Şahıs hiç durmadan, hızını kesmeden yoluna devam etti. Köpeğimizi kaybettik. Yetkililerden isteğimiz şahsın bir an önce yakalanıp, cezasını çekmesidir. Bunu yapanın yanına kalmamalı. Lütfen bu tür olaylara sessiz kalmayalım. Bu tür insanlar gereken cezayı alsınlar ki bir daha böyle bir şey yapmaya kimsenin cesareti olmasın" şeklinde konuştu.