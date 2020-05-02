Pozantı’da ‘Komşum bana emanet’ iyilik hareketi

Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar için "Komşun bana emanet" sloganıyla iyilik hareketi başlattı. Pozantılıları bu iyilik hareketine duyarlılık göstererek destek olmaya davet eden Başkan Çay, "Koronavirüs salgını sebebiyle işsiz kalmış, vatandaşlarımız ile yaşam zorluğu çeken insanlarımızın derdine derman olabilmek için komşumuza sunacağımız bir tabak yemek ile gönül sofralarına misafir olabilmek adına bu sosyal projemize herkesin destek olmasını istiyorum" dedi. Eskiden komşuların birbirlerine bir tabak yemek vererek sofralarını zenginleştirdiğini ifade eden Çay, "Herkes birbirinden sebeplenir, yardımlaşma duygusu gelişir ve çocuklarımızın ruhunda bunlar bir eğitim olarak yer alırdı. Ama bugün dijital bir platformun içerisinde kaybolmuş gitmiş bir toplumun maalesef yaşayan birer fertleriyiz. İnsanlığın öldüğü, yardımseverliğin kaybolduğu bir dünyada, özellikle içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının yarattığı zor süreçte maneviyatımızı yeniden hatırlamak, yeniden ayağa kalmak ve iyilik hareketinde sizlerde bizlerle beraber yer alarak katkı koymanızı bekliyorum diye konuştu.