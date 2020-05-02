Sahurun yöresel lezzeti: zahterlı köy kahkesı

alanında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Bol baharatlı lezzetleri ve yöresel tatların yaygın olduğu kentte, zahterli köy kahkesi de ramazan ayında genellikle sahurda tüketiliyor. Zahterin zeytinyağı, dövme biber, susam ve çeşitli baharatlarla unda yoğrulmasıyla hazırlanan kahke, halka şekli verilerek odun ateşinde pişiriliyor. Geçmişte sadece köy tandırında yapıldığı için "köy kahkesi" adını aldığı bilinen bu lezzet, içindeki zengin besin ögeleri sayesinde özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi oldu. Antakya ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Sabriye Karaman, kentin eşsiz lezzeti zahterli köy kahkesi kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Zahterli köy kahkesinin içinde yer alan besinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve metabolizmayı çalıştırdığını belirten Karaman, "Zahterli köy kahkesinin tok tutucu özelliği var. Hem iftardan sonra çayla beraber hem de sahurda tüketilebiliyor" dedi.