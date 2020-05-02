Salgın bitsin yeni destanlar yazacağız

TÜRKIYE'NIN Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü'nün Mayıs 2020'de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası
koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu
tarafından açıklandı. Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Koronavirüs bütün dünya olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor"
dedi. Başkan kaplan, "Biliyorsunuz spor alanında birçok branşın ulusal ve uluslararası organizasyonları ertelendi. Mayıs 2020'de açık alan kategorisinde gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler kadın ve erkek şampiyonaları ertelendi.
Avrupa Hokey Federasyonu tarafından iptal edilen şampiyonaların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Kadın ve erkek takımımız çalışmalarını sürdürüyor"
diye konuştu.