Salgın bitsin yeni destanlar yazacağız

TÜRKIYE'NIN Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü'nün Mayıs 2020'de katılacağıkoronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğitarafından açıklandı. Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan,dedi. Başkan kaplan,Avrupa Hokey Federasyonu tarafından iptal edilen şampiyonaların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.diye konuştu.