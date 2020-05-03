Adanasporlu miniklere hediyeler dağıttılar

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oronavirüs nedeniyle dünyanın büyük sıkıntı yaşadığı ve liglerin ertelendiği dönemde Hep Birlikte Adanaspor Platformu
sosyal projelere imza atarak takdir toplamaya devam ediyor. "Adanaspor için daha fazla ne yapabilirim"
düşüncesiyle hareket eden platform son olarak turuncu-beyaza sevdalı minikleri sevindirdi. Platform, Adanaspor'un gelecekte tribünlerinde yer alacak olan miniklere hediyelerini takdim ettiler. Bu zor günlerin birlik ve beraberlik ile geçeceğine inanan Hep Birlikte Adanaspor Platform
üyeleri, turuncu- beyazlı renklere gönül verdiklerini ve her şeyin bir fazlasını yaparak Adanaspor'a katkı koymaya çalıştıklarını söylediler. Platform Üyesi Rüstem Kutluana
, Adanaspor sevdalılarına hediyelerini turuncu-beyaz olarak ulaştırdıklarını belirtti ve "Sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bu dönemde en azından çocuklarımızın hediyelerimizle mutlu olmalarını istedik"
dedi.