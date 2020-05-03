Adanasporlu miniklere hediyeler dağıttılar

oronavirüs nedeniyle dünyanın büyük sıkıntı yaşadığı ve liglerin ertelendiği dönemdesosyal projelere imza atarak takdir toplamaya devam ediyor.düşüncesiyle hareket eden platform son olarak turuncu-beyaza sevdalı minikleri sevindirdi. Platform, Adanaspor'un gelecekte tribünlerinde yer alacak olan miniklere hediyelerini takdim ettiler. Bu zor günlerin birlik ve beraberlik ile geçeceğine inananüyeleri, turuncu- beyazlı renklere gönül verdiklerini ve her şeyin bir fazlasını yaparak Adanaspor'a katkı koymaya çalıştıklarını söylediler. Platform Üyesi, Adanaspor sevdalılarına hediyelerini turuncu-beyaz olarak ulaştırdıklarını belirtti vededi.