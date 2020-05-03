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Balık tutarken gölete düşen genç boğuldu

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Balık tutarken gölete düşen genç boğuldu
KAHRAMANMARAŞ'TA, Abdullah Ardıç (35), arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken gölete düşüp, boğuldu. Olay, akşam Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ardıç, 2 arkadaşıyla birlikte Uzunbağ mevkisindeki gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek gölete düştü. Suda kaybolan Ardıç'ın arkadaşlarının yardım istemesi üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıçları kısa süre sonra Ardıç'ın cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan Abdullah Ardıç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Balık tutarken gölete düşen genç boğuldu
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