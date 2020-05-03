Boş sokaklarda türkülü, şarkılı temizlik yaptılar

Kozan ilçesinde belediye temizlik görevlileri, sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden boş kalan sokaklardaki çöpleri mesai arkadaşlarının söylediği türküler eşliğinde topladı. Temizlik işlerinde görevli işçiler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik yaptılar. İşçi Yusuf Şahbaz, işini türkü söyleyerek icra etmeyi çok sevdiğini söyleyerek, "Ekmeğimi alın terimle kazanıyorum" dedi. Uzun yıllardır temizlik hizmetinde görevli olduğunu belirten Şahbaz, Ferdi Tayfur, Ceylan, Müslüm Gürses gibi sanatçıları çok sevdiğini belirterek, şarkı ve türküler eşliğinde Kozan sokaklarını temizledi. Şahbaz'ın mesai arkadaşları da, söylediği türkülerin de katkısı ile işlerini severek yaptıklarını ifade ederek, tüm emekçilerin işçi bayramını kutlaersin'in Erdemli ilçe- dılar.