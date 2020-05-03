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Eczacının gasp edildiği anlar kamerada

150 TL alan maskeli ve şapkalı gaspçı D.Y., polis ekiplerince yakalandı. Gasp anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Eczacının gasp edildiği anlar kamerada
NIĞDE'DE, girdiği eczanede bıçak tehdidi ile iş yeri sahibi Behice Özay'dan 150 TL alan maske ve şapkalı gaspçı D.Y. (22), polis ekiplerince yakalandı. Gasp anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bor ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Eczaneye giren yüzü maskeli ve başında şapka bulunan bir kişi, bıçakla tehdit ettiği iş yeri sahibi Behice Özay'dan para kasasını istedi. Özay'dan kasadaki 150 TL'yi bıçaklı tehdit sonucu alan şüpheli, iş yerinden çıkıp, kaçtı. Şüphelinin ardından iş yeri sahibi Özay'ın eşi de yakalamak için koştu. Tüm bu yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüpheliyi fazla uzaklaşamadan yakaladı. İsminin D.Y. olduğu belirlenen şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan ve gasp olayını kınayan Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, "Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Bugün akşam saat 16.30- 17.00 arasında Özözay Eczanesi sahibi Ecz. Behice Özay'a yapılan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyorum" dedi.

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Eczacının gasp edildiği anlar kamerada
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