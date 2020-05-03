Gül üreticisine korona darbesi

gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, korona virüs nedeniyle 80 bin liralık ürünün serada kaldığını, kredi öteleme ya da kredi çekmek için gittiği özel bankaların da kendisine yardımcı olmadığını söyledi. 15 yıldır gül üreticiliği yapan Tayboğa, korona yüzünden işlerin 2 aydır bıçak gibi kesildiğini belirterek, "50 bin liralık kömür yaktık ama şehir çıkışları yasak olduğu için mallar elimizde kaldı. Burada 3 dönüm üzerinde 80 bin liralık ürünüm çıkmıştı. Diğer ürün de 1 ay sonra çıkacak. Ama böyle giderse o da elimizde kalacak" dedi.