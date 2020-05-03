Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri İrina Lavrinenko’dan Modern Sanat’a özel eserler

’dan ’a özel eserler

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
İrina Lavrinenko’dan Modern Sanat’a özel eserler
SANATÇILAR tarafından farkındalık yaratmak ve dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere binaların duvarlarına grafitiler, taşlara şekiller, tuvallere resimler ve seramiklere sanat işlenmeye devam ediyor Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre sanatçı İrina Lavrinenko ise, dünya geneline yayılan Kovid-19'a karşı verilen mücadeleye destek belirtmek ve uyarılara dikkat çekmek için sanatını tuvale yansıttı. Sanatçı İrina Lavrinenko, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çağrılara ve uyarılara uymamız gerektiğini belirterek sağlıklı kalabilmek için evde kalın dedi. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının üç eserinden oluşan resim, baskı resim, seramik, grafit veya heykel gibi eserlerle paylaşmaya devam edileceği bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İrina Lavrinenko’dan Modern Sanat’a özel eserler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA