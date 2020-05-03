Milli mücadele ruhuyla 500 bin maske ürettiler

3 meslek lisesinde öğretmen, usta öğretici, temizlik görevlisi ve aşçıların da katılımıyla 50 günde 500 bin maske üretilerek sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Yeni tip korona virüs nedeniyle başta sağlık çalışanları olmak üzere herkesin maskeye ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyacı gidermek için Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da meslek liseleri hemen çalışmalara başladı. Adana'da 3 meslek lisesinde 21 Mart tarihinden itibaren maske üretimine başlandı. O günden bugüne meslek liseleri öncelikle sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 500 binden fazla maske üretti. Bu okullardan biri olan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Kezban Oymakçıer, ülkenin içerisinde bulunduğu salgın nedeniyle genel müdürlüklerin talimatları doğrultusunda maske üretimine başladıklarını ifade etti. Oymakçıer, 20 personel ilehafta sonu bile görev yaptıklarını söyleyerek, "Bu 20 personelin içinde öğretmenlerimiz, usta öğreticiler, temizlik elemanlarımız ve aşçımız dahil hepsi birlikte görev yapıyorlar. İlk başladığımızda günlük bin ile başladık, aslında üretim kapasitemiz 3 bin 500 ama biz bunu yeri geldiği zaman 6 bine kadar çıkartıyoruz. Çünkü hastanelerimizden yoğun talep geliyor onları karşılamak adına uzun süreli çalışmalar yapıyoruz" dedi.