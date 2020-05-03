Sokağa izinsiz çıktı 392 lira cezayı yedi

otomobiliyle trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri kent merkezindeki yollarda uygulama yaptı. Azerbaycan Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis, gerekli belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Polis, uygulama noktasında durdurduğu bir otomobilde kimlik ve belge sorgulamasını yapmak istedi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Murad Zekeriya, işlem uygulanınca ekmek alma bahanesini uydurdu. Polis, İl Umumi Hıfzıssıhha kararı gereği sürücüye 392 lira cezai işlem uyguladı.