Sumudıca dönemiyor

üper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör, geçtiğimiz ay koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte ülkesi Romanya'ya dönmüştü. Oyuncusu Alexandru Maxim, yardımcıları ile birlikte Türkiye'ye geri dönüş izni alamadıklarını açıklayan Sumudica, durumu kulübüne kulübe bildirdi. Sumudica yaptığı açıklamada,dedi.diye açıklamasını sürdüren Sumudica,'Uçmama izin vermiyorlar'Rumen teknik adam Marius Sumudica, "Fransa'dan, Almanya'dan geri dönen oyuncularım var ama ben dönemiyorum çünkü ben Romanya'dayım. Ailemle olmak için geri döndüm ve Türkiye'de çalışmak için de dönmemi gerektiren bir sözleşmem var. Eğer sözleşme feshedilirse, çok büyük para kaybedeceğim" dedi.