Sumudıca dönemiyor

S
üper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica
, geçtiğimiz ay koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte ülkesi Romanya'ya dönmüştü. Oyuncusu Alexandru Maxim, yardımcıları ile birlikte Türkiye'ye geri dönüş izni alamadıklarını açıklayan Sumudica, durumu kulübüne kulübe bildirdi. Sumudica yaptığı açıklamada, "Gaziantep'ten en geç 1 Mayıs'ta orada olmam gerektiğine dair bir mail aldım. 14 günlük karantina sonrasında idmanlar başlayacak, Türkler de ligi 12-15 Haziran tarihinde başlatmayı planlıyor. Yayıncı kuruluş bu kararı aldı ve onlar erken başlamasını istiyor. Hafta aralarında da maçlar oynanacak ve seyirci
olmayacak"
dedi. "Mail geldikten sonra uçuş yasağı olduğunu fark ettim ancak özel uçuşların bir problem olmayacağını düşündüm"
diye açıklamasını sürdüren Sumudica, "Ödememi yaptım, bazı formları doldurdum ve Romanya'da yetkililerin uçmama izin vermediğini gördüm. Sebebi 14 Mayıs'a kadar Türkiye ile Romanya arasındaki uçuşların durdurulmasıymış."
'Uçmama izin vermiyorlar'
Rumen teknik adam Marius Sumudica, "Fransa'dan, Almanya'dan geri dönen oyuncularım var ama ben dönemiyorum çünkü ben Romanya'dayım. Ailemle olmak için geri döndüm ve Türkiye'de çalışmak için de dönmemi gerektiren bir sözleşmem var. Eğer sözleşme feshedilirse, çok büyük para kaybedeceğim" dedi.