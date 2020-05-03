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’ta trafik kazası: 1 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı
MERSIN'IN Tarsus ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi Vadi Park yanında meydana gelen kazada, R.K. yönetimindeki 01 BLT 30 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında park edilmiş olan 35 GD 8914 plakalı otomobile çarptı. R.K.'nin kullandığı otomobil çarpmadan sonra savrularak karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 33 NB 787 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan R.K. adlı sürücü 112 ambulansıyla devlet hastanesine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı
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