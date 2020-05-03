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Toroslar’da ramazan programının konusu sağlık

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Toroslar’da ramazan programının konusu sağlık
MERSIN'DE, her gün farklı konuk ve içeriğiyle Toroslar Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan 'Toroslar'da Ramazan' programına Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı konuk oldu. Başhekim Aydınlı, "Koronavirüse karşı şuana kadar başardığımız sağlık mücadelesini geriye götürmeyelim. Belli bir süre daha evlerimizde kalalım" dedi. Programda, Koronavirüs ile mücadele edildiği bu dönemde Ramazan ayında dengeli beslenmenin yollarını anlatan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Bahar Aydınlı, "Ramazan ayında beslenme düzenimiz de değişecektir. Buna dikkat edilmediği takdirde bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Salgınla uğraştığımız bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım" dedi.
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Toroslar’da ramazan programının konusu sağlık
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