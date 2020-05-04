Bakkal defterine vefa değdi

Gaziantep'te 200 bakkalın borç defterleri Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla silindi. 22 mahalledeki 200 civarında bakkalın borç defterlerini ödeyen ekipler yaklaşık 2 milyon liralık ödeme yaptı. Vali Davut Gül, şehirdeki 200 bakkalın borç defterlerinin hayırseverler tarafından yapılan bağışlarla silindiğini açıkladı. Vali Gül, "İçişleri Bakanlığımızın kurdurduğu Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu organize etti. Hayırseverlerimiz, vatandaşlarımıza ait borçların tamamını ödeyerek 200 bakkalda zimem defterini satın aldı. Gaziantep'e bu onuru yaşatan herkese çok teşekkür ederim" dedi.Osmanlı İmparatorluğu döneminde, esnaflardaki zımem (borç) defterleri zenginler tarafından satın alınarak fakirlerin borçları ödenmesine zımem defteri denilirdi. Yaptıkları iyiliğin bilinmesini isteyen hayırsever zenginler gittikleri esnafta defterin tamamını veya rast gele bazı sayfalarını satın alarak borçları öderdi. Osmanlıdan günümüze kadar gelen uygulama korona virüs salgını nedeniyle yeniden yaygınlaştı.