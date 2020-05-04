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Çalıntı motosikletle sokağa çıktılar

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Çalıntı motosikletle sokağa çıktılar
ADANA'NIN merkez Seyhan ilçesinde çalıntı motosiklet kullanan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Mücahitler Bulvarı'nda uygulama yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan motosikletli iki kişinin akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını fark etti. Bekçilerin kimliklerini istemesi üzerine kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Kullandıkları motosikletin çalıntı olduğu belirlenen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.
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Çalıntı motosikletle sokağa çıktılar
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