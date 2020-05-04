Çukurova GİAD’dan bir ilk daha

Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), dünyaca ünlü isimleri Adanalılarla buluşturduğu Bilgi Güçtür Toplantısı'nı virüs nedeniyle bu kez online gerçekleştirdi. Zoom üzerinden gerçekleştirilen video konferansın ilk konuğu Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SABAH yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin oldu. Online konferansa, dernek üyeleri ile bu yıl 4'üncüsü virüs nedeniyle yapılamayan Çukurova GİAD Akademi'den mezun gençler katıldı. "Pandemi Gölgesinde Türkiye ve Dünya Ekonomisi" konulu video konferansta Başkan Ömer Faruk Sakarya ve üyeleri kutlayan Prof. Dr. Alkin, "Bugüne kadar Çukurova Zirvesi, Bilgi Güçtür toplantılarıyla dünyaca ünlü isimleri, dünyanın en önemli ekonomistlerini, kişilerini Türkiye'ye getirerek Adana'da konuk eden Çukurova GİAD, bu toplantıları virüs döneminde online sürdürerek bir ilke daha imza atmıştır" dedi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün tüm dünyanın ekonomisini alt üst ettiğini, pandeminin ülkelerin ekonomileri ve insanların yaşam alışkanlıkları başta olmak üzere birçok şeyi değiştireceğini ve etkilerinin süreceğini ifade eden Prof. Dr. Alkin, yazın etkisiyle durup durmayacağı tıp insanlarınca da henüz bilinmeyen virüsün dünya ekonomisine olası etkilerine yönelik 3 ayrı senaryo üzerinde durdu. Bu senaryoları 'Hızlı toparlanma', 'Küresel Yavaşlanma' ve 'Küresel Resesyon' olarak dile getiren Alkin, virüsün etkilerinin uzun süreli de olabileceği ve virüsle yaşamın devam edeceği beklentilerinden de yola çıkarak dünya ekonomisinin küresel yavaşlamaya girebileceğini ve küresel resesyon yaşanabileceğinin ağırlık kazandığını vurguladı.