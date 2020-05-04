Çukurova’ya semt pazarı ve kreş

koronavirüs salgınına rağmen Çukurova Belediyesi olağan belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yürütürken diğer taraftan da seçim sürecinde Başkan Soner Çetin'in verdiği sözler yerine getiriliyor. Bir yandan salgınla mücadele eden Çukurova Belediyesi diğer yandan da Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı ve Huzurevleri Semt Kreşi gibi projeleri hayata geçiriyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Soner Çetin'in vaatlerinden biri olan Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarı inşaatında çalışma yoğun bir şekilde sürüyor. Öte yandan Çukurovalıların büyük ilgi gösterdiği ve çocuklarını göndermek için adeta yarıştığı semt kreşlerine bir yenisi daha ekleniyor. Çukurovalılar 8'inci kreş için gün sayıyor. Huzurevleri Mahallesi'nde devam eden kreş inşaatının kısa zamanda tamamlanması ve 9'uncu kreşin Mahfesığmaz Mahallesi'nde yapılması planlanıyor.