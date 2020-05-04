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Demirspor’da moraller yerinde

Şimşek’te çalışmalar sürüyor. Sosyal mesafe kuralına uyan futbolcuların moralinin yerinde olduğu gözlendi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Demirspor’da moraller yerinde
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında ara verilen antrenmanları sürdürüyor. Futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak çalışma yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı. Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı. Teknik adam Cüneyt Dumlupınar, oyuncuları ile yakından ilgilenerek, "Verdiğimiz arada futbolcularımız çok iyi çalışmış, Birkaç hafta içerisinde eski formlarını yakalayacaklar diye düşünüyorum. Takımda moraller yerinde. Eksikler tamamlanınca takım çalışmaları başlayacak" dedi.
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Demirspor’da moraller yerinde
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