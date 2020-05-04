Demirspor’da moraller yerinde

FF 1. Lig ekiplerinden'da, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında ara verilen antrenmanları sürdürüyor.Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olanvekatılmadı. Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı. Teknik adam, oyuncuları ile yakından ilgilenerek,dedi.