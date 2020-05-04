Doktor çift korona mesaisinde

yeni tip koronavirüs mücadelesinde görev alan uzman doktorlar Pelin ve Ferhat Çetinkaya çifti, hastalara şifa olabilmek için iki oğullarının hasretiyle otel odasında kalıyor. Farklı hastanelerde çalışan Çetinkaya çifti, Kovid-19 salgınının başlamasıyla olası virüs bulaşma ihtimaline karşı, 11 ve 8 yaşındaki oğullarını yakınlarına emanet ederek eve gitmeme kararı aldı. Bir otele yerleşen çift, farklı hastanelerde çalışmaları ve mesai saatlerinin denk düşmemesi nedeniyle kendileri de bir araya gelemiyor. Zorlu süreçte fedakarca görev yapan Pelin ve Ferhat Çetinkaya, çocuklarıyla ancak cep telefonlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderebiliyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya, 1,5 aydan bu yana iki oğlundan ayrı olduğunu söyledi. Çocuklarını tehlikeye atmamak adına eşiyle otelde kaldıklarını belirten Çetinkaya, güçleri yettiğince hayatlara dokunabilmek için servisteki diğer arkadaşlarıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını dile getirdi. Seyhan Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ferhat Çetinkaya da 23 Mart'ta hastanelerinde pandemi servisinin açıldığını ve o günden bu yana görevli olduğunu söyledi. Çocuklarından ayrı kalmanın çok zor olduğunu belirten Çetinkaya, telefonla görüşerek hasret gidermeye çalıştıklarını anlattı. Bu süreçte kendilerine ayrı konaklama imkanı sağlamasının çok iyi olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Kafamızı rahatlatan bir durum. Buraya geliyoruz. Ev ortamı değil ama böyle bir olanağın sağlanması çok iyi oldu. Bu süreç bitecek. Hasta sayımız stabilleşti. Bundan sonra daha iyiye gidecek ama tedbirlerden vazgeçmemeliyiz" diye konuştu.