Erdemli’de çiftçinin zararı büyük oldu

Erdemli ilçesinde doludan zarar gören çiftçilere Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince hasar tespit çalışmaları yapıldı. İlçede iki gündür devam eden şiddetli dolu yağışı etkili olmayı sürdürüyor. İlçeye bağlı Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli Mahallelerinde de yer yer dolu yağışı etkili oldu. Yağış dolayısıyla meyve ve sebze tarlalarında zarar oluştu. Dolu afeti yaşayan Esenpınar Mahallesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ön hasar tespit çalışmalarına başlandı. İlk belirlemelere göre dolunun tül örtülü tesislerde yüzde 80 ve üzeri zarara yol açtığı, üzeri açık bahçelerde ise yüzde yüzlere varan zarara sebep olduğu belirlendi. Milletvekili Baki Şimşek, çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken doludan etkilenen elma ve kivi ağaçları ile açıkta sebze üreticilerinin gördükleri zararı Tarım Bakanlığına ileteceğini söyledi.