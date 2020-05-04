Fatma hemşireler taburcu oldu

Gaziantep'te aynı hastanenin onkoloji servisinde çalışırken koronavirüse yakalanan 2 hemşire daha taburcu oldu. İkisi de 11 yıllık hemşire olan Fatma Kırat ve Fatma Arslan meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu. 2 çocuk annesi Fatma Kırat, "Evlatlarımı çok özledim ama onların sağlığı için bir süre daha ayrı kalmaya dayanacağım" derken, bekâr olan Fatma Arslan ise bir an önce işinin başına dönüp plazma bağışı yapmak istediğini söyledi.Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Araştırma ve Uygulaması Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören hemşire Fatma Kırat ve Fatma Arslan, Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin ve tedavilerini yapan doktor ve hemşirelerin alkışları arasında taburcu oldu. Zorlu bir hastalık sürecini meslektaşlarının verdiği moral ve titiz bir tedavi süreciyle atlatan hemşirelerin ikisi de aynı adı taşımalarının yanında aynı yıl ve ayda mesleğe başlamışlar.2 çocuk annesi olan Fatma Kırat, "Hastalığı nasıl kaptığımızı anlamadık. Çalıştığımız servise gelen bir kanser hastası vardı, ona müdahale ederken epey bir zaman geçti. Sonradan korona virüs testi pozitif çıkmış. Muhtemelen o hastadan bir arkadaşımıza ondan da bize geçti. Zor bir dönem oldu ama meslektaşlarımızın verdiği moral ve 2 çocuğumun özlemi beni ayakta tuttu. Çocuklarımı çok özledim ama onları sağlığı için bir süre daha ayrı kalmaya katlanacağım" dedi. Bekar olan hemşire Fatma Arslan ise, vatandaşları hastalığa yakalanmamak için sosyal mesafeye dikkat etmeler için uyarırken, tedavi sürecinde meslektaşlarından ve hastane yönetiminden büyük destek gördüklerini söyledi. Arslan, "Evde karantina sürecini de atlatıp bir an önce işimin başına dönmek istiyorum. Biz tecrübe sahibi olduk. Hastalara daha çok yararlı olmak istiyorum. Tabi bir de plazma bağışında bulunmak istiyorum. Ben hastalığı yendim ama bazı riskli hastaların tedavisi zorlu oluyor. Bu süreçte hastanemizde uygulanan plazma tedavisi için mutlaka kan bağışında bulunacağım" diye konuştu.