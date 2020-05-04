Gaziantep’te spor salonları tamamlandı

aziantep Büyükşehir Belediyesi,için yürüttüğü altyapı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 5 adet mahalle tipi spor salonunun inşaatını tamamladı.'in seçim beyannamesinde bulunan gençlik ve spor odaklı projelerinin başında gelen 10 mahalle tipi spor salonu ve 13 yüzme havuzunun inşaatları tamamlanmaya başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesitarafından yürütülen çalışmalarla'nde 5 mahalle tipi spor salonu yapımı bitirildi.'nde ise spor tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor. Sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi,için hayata geçirdiği projeler ve verdiği desteklerle takdir toplarken yürüttülen projelerin tamamının inşaatların sonlanmasıyla beraber Gazi şehrin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak., yapımı tamamlanan bütün spor salonlarında yeni tip koronavirüs salgınının sonlanması sonrası basketbol ve voleybol kursları vermeye hazırlanırken farklı olarak'nda tenis ve fitness,'nda okçuluk ile dart,'da badminton, tenis, karate ve taekwondo, ve'de fitness,'de bulunan spor salonunda ise tenis, karate, tekvando dersleri verilecek.Aynı tip proje olarak hazırlanan spor salonları modern yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık bin 257 metrekare alana sahip spor kompleksinde, 987 metrekareye salon yapımı gerçekleşti. 121 kişi kapasiteli tribünü bulunan salonlarda, sporcular için soyunma odaları ve duşlar bulunacak. Ayrıca salon içerisinde 136 metrekare alanda fitness salonu yer alacak.