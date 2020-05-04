Melih ABİ: Yol boş diye sürat yapan sürücüler dikkat etmeli

Yollar boş.Görevliler hızlı araç kullanıyor.Akıl almadık yerlerde kazalar oluyor!Ara sokaklardan geçerken dikkatli olun.Nasılsa yol boş diye düşünmeyin!Sağa sola bakın öyle devam edin!Köşe başında 'nasılsa yol boş' diyerek karşınıza çıkabilecek bir araç olacağını aklınızdan çıkarmayın!Aksi halde yaralanabilirsiniz!Allah korusun ölebilirsiniz de! En hafifi aracınızın hasara uğramasıdır.Dikkatsizlik, 'nasılsa araç çıkmaz' diyenlerin yaptığı kazalar az değil.Dikkatli olun!Yol boş diye gaza basmayın.Biri yola fırlar, ezersiniz.Aman!oynanmadığı için kulüpler büyük sıkıntı çekiyor.Oyuncular ile kulübü sorun yaşıyor.Çaresi altyapı.Ahmet Şanlı, "TFF 2. liginde oynayan Tarsus İdmanyurdu'nda kaç tane Tarsuslu futbolcu var.Parmakla sayacak kadar bir veya iki kişi.Altyapıya değer vermeyen, kendi memleket çocuklarına şans tanımayan kulüpler hep sıkıntı yaşayacak!Hatta batabilirler de!Bu zihniyetin değişmesi şart! Tarsus İdmanyurdu da takımda oynayan Tarsuslu oyuncu sayısını artırmalıdır" diyor.Doğru da söylüyor.Kulüplerimiz alt yapıya önem vermeli.Yoksa borç içinde kalıp batıyorlar.