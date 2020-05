Önce beslediler sonra aşı yaptılar

bir araya gelen bir grup hayvansever, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan 400'ü aşkın köpeği hem besledi hem de aşılarını yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması her yerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mağdur etti. Gaziantep'te ise sokak hayvanlarının yaşadığı mağduriyet telefi etmek isteyen bir grup hayvansever, sosyal medyadan organize olarak hemen harekete geçti. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde Gaziantep Valiliğinden özel izin alarak kentin çeşitli noktalarındaki sokak hayvanlarının imdadına yetişen hayvanseverler, bazı iş adamları ile bağışçıların temin ettiği yemlerle hayvanları önce besliyor, sonra da kendilerine eşlik eden veteriner hekimle tüm aşılarını yapıyor. Cansu Karabacak, "Hayvanların bize özellikle bu dönemlerde her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 400-500 civarı sokak köpeğinin beslenmesini ve tedavisini tamamlamış olacağız" dedi.