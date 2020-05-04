Refakatçi yalanı tutmadı

, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bekçi ve polis ekipleri de denetimleri sürdürdü. Hastanedeki amcasına refakatçi olarak sokağa çıktığını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini iddia eden sürücünün kaydı bulunmayınca 789 TL ceza kesildi. Uygulama noktalarında araçları durduran bekçi ve polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki denetim noktasında durdurulan Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücü, amcasının ameliyata gireceğini ve refakatçi olarak hastaneye gittiğini öne sürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ve izin verildiğini iddia eden sürücünün kaydı olmadığı ortaya çıkınca 789 TL idari para cezası uygulandı. Hastanedeki amcasının yanına refakatçi olarak gittiğini belirten ancak refakatçi belgesini ibraz edemeyen sürücü Hamu, "112'yi aradım, bana gidebileceğimi söylediler. Ben de çıktım ancak polise yakalandım. Boş yere ceza yedim" dedi.