Sanatçı Moldakhmatov salgını tuvale yansıttı

genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması, sanatçılar üzerinde de etki yarattı. Çeşitli ülkelerde salgın ile mücadele konulu binaların duvarlarına grafitiler, tuvallere resimler yansıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, Sanatçı Jyldyzbek Moldakhmatov'da, dünya geneline yayılan ve yüzbinlerce insanın canına mal olan koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu. Jyldyzbek Moldakhmatov, bu zorlu süreçte ülkeyi yönetenlerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek, "Gelinen süreçte rehavete kapılmadan sağlıklı kalabilmek için evde kalalım" dedi. Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçının farklı bakış açılarıyla oluşturduğu resim, baskı resim, grafit, seramik veya heykel gibi eserleri paylaşmaya devam edileceği bildirildi.