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Sessizleşen meydanlar drone ile görüntülendi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Sessizleşen meydanlar drone ile görüntülendi
YENI tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin simge meydanları da en sessiz günlerini yaşıyor. "Kentlerin kalbinin attığı yer" olarak nitelendirilen ve normal şartlarda her gün binlerce kişiyi ağırlayan meydanlar, Kovid-19 salgınıyla adeta sessizliğe büründü. Yurdun önemli meydanlarını drone ile görüntüleyerek bu tarihi anları kayıt altına aldı. Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı da "sessiz" bir görüntü sergiliyor. Adana Uğur Mumcu Meydanı ve Merkez Park en tenha halleri de fotoğraf ve görüntülerde yer aldı.
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Sessizleşen meydanlar drone ile görüntülendi
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