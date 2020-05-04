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Tarım işçilerini yalnız bırakmadılar

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Tarım işçilerini yalnız bırakmadılar
ADANA'NIN Karataş İlçesi'nde şiddetli yağış sonrası çadırları sular altında kalan mevsimlik tarım işçilerini, kaymakamlık ve belediye yalnız bırakmadı. Şiddetli yağış sebebi ile Tuzla mahallesinde bulunan tarım işçilerinin çadırları su altında kaldı. Alanda incelemede bulunan Kaymakam Fatih Alaz, Belediye Başkanı Necip Topuz tespitler sonrası yardımlar vatandaşlara ulaştırıldı. Karataş Belediyesi 500 kişiye gıda, maske, çocuk bezi ve ramazan dolayısı ile sahur ve iftar yemeği yardımında bulundu. Başkan Necip Topuz, "Şiddetli yağış sebebi ile bu sene ikinci su baskını ile karşı karşıya kalan ve mağdur olan vatandaşlarımıza dün olduğu gibi bugün de yaşadıkları zor durum karşısında destek vererek yanlarında olduk. Biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz ve her sorunun üstesinden birlikte geliriz" dedi.
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Tarım işçilerini yalnız bırakmadılar
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