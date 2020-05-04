Yakın Doğu’da tespitler ve öneriler sempozyumu

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili olarak farklı disiplinlerde uzman kişileri bir araya getirdiği bir çevrimiçi sempozyum düzenledi. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ile Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay'ın organizesinde gerçekleşen "Covid-19 Pandemisi Çerçevesinde Disiplinler Arası Tespitler ve Öneriler Sempozyumu"nda, koronavirüs salgını, sağlık, hukuk ve iletişim disiplinleri temelinde tartışıldı. Doç. Dr Fevzi Kasap'ın oturum başkanlığı'nı yaptığı sempozyumun ilk oturumunda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksyion Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, konunun sağlık bacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.