AK Parti Adana teşkilatları birinci oldu

Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Haziran ayında en fazla üye yapan il olarak Türkiye birincisi olduklarını söyledi. Başkan Ay, "1 Haziran'da başlatmış olduğumuz üye seferberliğinde, Haziran ayında 14 bin 595 üye ile Adana'mız en fazla üye yapan il olarak Türkiye birincisi olmuştur. Adana, bir ayda seçmenin yüzde birine tekabül eden sayıda üye yaparak büyük bir başarıya daha imza atmıştır. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 300 bin üye sayısına en kısa zamanda ulaşmak için tüm teşkilatlarımızla var gücümüzle üye çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Başkan Ay, "Teşkilatlarımı bu üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca, partimize teveccüh gösteren yeni üyelerimizi, 'Büyük AK Parti ailesine hoş geldiniz' diyerek onları parti binalarımıza çay içmeye, sohbet etmeye bekliyoruz" dedi. Adana'yı AK Parti'nin kalesi yapacaklarını belirten Başkan Ay, "Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek. Adana'mızı AK Parti'nin kalesi yapacağız" şeklinde konuştu.