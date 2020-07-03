Akdeniz, yaşlı ve engellilerin yanında

merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve kimsesiz durumdaki vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Belediye ekipleri son 6 ayda yüzlerce kişiye ulaşarak, kişisel bakımlarını ve ev temizliklerini yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün; ilçe genelinde 65 yaş üstü, hastalık veya engelleri nedeniyle gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti sürüyor. Ekipler, 1 Ocak-30 Haziran 2020 itibariyle 177 ev temizliği, 139 kişiye kişisel bakım hizmeti verdi. Korona virüs salgını nedeniyle daha kontrollü ve dikkatli şekilde verilen hizmet sayesinde ilçe genelinde periyodik şekilde ulaşılan aile sayısı ise 316'ya çıktı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, pandemi sürecine rağmen evde bakım ve temizlik hizmetinin sürdüğünü ifade etti. Gültak, "Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızın daima yanındayız, onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yaşlılarımız; bizim atamız, öğretmenimiz ve geçmişimize dair en kıymetli hafızamızdır." dedi