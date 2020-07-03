Babanın eğitim aşkı kızlarını öğretmen yaptı

Gaziantep'te çok istekli olmasına rağmen maddi imkânsızlıklar yüzünden ilkokuldan sonra okuyamayan babanın sahaflık yaparak okuttuğu 4 kızı da öğretmen oldu. İlkokuldan sonra maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamayıp küçük yaşta çalışmaya başlayan ve sahaf dükkânı açan Servet Kayadelen'in kitaplara âşık 4 kızı da öğretmen oldu. 65 yaşındaki Kayadelen çok istediği halde ilkokuldan sonra ailesi tarafından parasızlık yüzünden okutulmayıp beyaz eşya tamircisine çırak olarak verildi. Uzun süre beyaz eşya servisinde çalışan ve bir böbreğini kaybeden Kayadelen bir süre işsiz kalıp yakınlarının yardımıyla hayatını geçindirmeye çalıştı. Ağır iş yapamadığı için mesleğini yapamayan Kayadelen, çocukluktan aklında kalan okuma hayalini gerçekleştirmek hem de ailesini geçindirmek için bir sahaf dükkânı açtı. Sahaf olmasıyla birlikte her zaman içinde kalan tutkusu açığa çıkan Kayadelen kendini kitaplara adadı ve mesleğiyle bütünleşti. Çocuklarını da kendisi gibi kitaplara âşık eden Kayadelen'in 4 kızı da babalarının okuma aşkından ve sattığı kitaplardan ilham alarak üniversite sınavlarında öğretmenlik bölümlerini tercih etti. Kayadelen'in büyük kızı Tuğba matematik öğretmeni, Kübra tarih öğretmeni, Seda bilgisayar öğretmeni oldu. En küçük kızı Sena ise Iğdır Üniversitesi'nde Edebiyat öğretmenliği okuyor. Kayadelen, "Böbreğimi kaybettim ama sahaf dükkânı açarak hayallerime kavuştum. Hem çok sevdiğim kitaplarla baş başa oldum hem de ailemin geçimini sağladı. Hayallerime kavuşmama üzücü bir olay vesile oldu ama yine de çok mutluyum. 4 kız çocuğumu da sahaflıktan kazandığım parayla okuttum. Çocuklarımdan 3'ü öğretmen oldu. En küçük çocuğum Iğdır'da edebiyat öğretmenliği okuyor. Benim yapmak isteyip de yapamadığımı onlar yaptı. Onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu.