Bu yıl kurbanlar Şahinbey’den

Gaziantep'te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyeye bağlı Sosyal Market'ten faydalanan ihtiyaç sahibi 7 bin aileye Kurban Bayramı öncesinde 2 biner lira nakdi yardım yapacaklarını açıkladı. Tahmazoğlu, yeni evlenecek olan ancak maddi gücü zayıf olan çiftlere de beyaz eşya çeyiz seti hediye edeceklerini bildirdi. Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. oturumunun açılışında konuşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlarımıza daha önce biner lira destekte bulunmuştuk. Kurban Bayramı öncesinde sosyal marketimizden destek alan 7 bin aileye 2 biner lira destek vererek kurbanlarını almalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi. Maddi gücü olmayan ve evlenecek olan çiftlere de çeyiz müjdesi veren Mehmet Tahmazoğlu, "Yeni evlenecek olan ancak maddi gücü zayıf olan çiftlerimize ihtiyaçlarına göre buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, oturma grubu, halı ve elektrik süpürgesinden oluşan çeyiz seti hediye edeceğiz. 7 bin aile ve evlenecek gençlere yapacağımız yardım için hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.