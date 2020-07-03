Elbistan’da çini kursu açıldı

Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde (HEM) açılan çini kursuna katılan kursiyerler, bisküvi adı verilen seramikleri sabırla ilmek ilmek işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi, geçmişi çok eskilere dayanan ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan çini sanatını, ilçedeki ev hanımlarına öğretmek için bir ilke imza attı. HEM'in açtığı kursa katılan 16 kursiyer kadın, 380 saatlik eğitimle birlikte seramikleri, lale, gül, karanfil ve sümbül ile yöresel sembollerle boyayarak çini sanatının inceliklerini öğrendi. Kurs öğreticisi Faruk Cıngıl, çini sanatının, geleneksel Türk-İslam tarihinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Çiniciliğin, Türk tarihinin çok eski zamanlarına kadar uzandığını belirten Cıngıl, kursiyerlerin çalışmalarına ilk önce desen dersi ile başladığını belirtti. Kursiyerlerin kullandığı malzemelerin özel olduğunu ve Kütahya'dan getirtildiğini anlatan Cıngıl, "Çini sanatının uygulandığı seramik malzemelere bisküvi adı veriliyor" dedi. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ise çini sanatını Elbistanlı kadınlara öğretmek için yola çıktıklarını kaydetti. 16 kursiyerin katıldığı kursun 380 olarak programlandığını ifade eden Doğan, "Elbistan'da bir ilke imza attık. Bir keşif sanatı olan çiniciliği, Elbistan'da yaygınlaştırmayı amaçladık. Türk-İslam sanatlarından olan çini, atalarımızın bizlere bıraktığı önemli bir miras" dedi.