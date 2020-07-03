En acı görev

Adana'nın Kozan ilçesinde yasak aşk yaşadığı kadınla kavga eden ve cinnet geçirmesi sonucu iki kızını öldüren, eşini yaraladıktan sonra intihar eden Fatih Cengiz (42) ile kızlarının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan olay günü kaçıp kurtulan oğlu Emre Cengiz (22) gözyaşları içinde aldı. Cenazeler toprağa verildi. Olay, 30 Haziran günü Kozan ilçesine bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Cengiz'in yasak aşk yaşadığı H.Ç. işyerine geldi. H.Ç.'yi işyerinde gören Cengiz'in eşi Zahide (42), kızları Kader (22), Hüsne (20) ve oğlu Emre Cengiz (22) tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Fatih Cengiz, işyerinde bulunan pompalı tüfekle rast gele ateş etti. Kader ve Hüsne olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zahide Cengiz ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Cengiz daha sonra başına dayadığı aynı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Baba ve iki kızının cenazesi dün Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından olayda kaçarak kurtulan ve hayatını kaybeden Kader'in ikizi olan Emre Cengiz tarafından teslim alındı. Babası ve iki kızkardeşinin cenazelerini teslim alan Emre Cengiz, gözyaşlarına boğulurken yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Baba ve kızlarının cenazeleri toprağa verilirken, annenin hastanede tedavisi sürüyor.