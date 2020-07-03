Gönüllü palyaçolar yüzleri güldürüyor

, çocuklara karşı şiddet olaylarına tepki amacıyla bir araya gelen gönüllü palyaçolar, sokak sokak gezip çocukları eğlendiriyor. Gönüllü palyaçoluk yapan Melisa Bayram ve üç arkadaşı, kendi imkanlarıyla aldıkları boyama malzemeleri ve balonlarla, kentteki çocukların yüzünü güldürüyor. Bayram, bu etkinlikleri düzenli olarak Antakya ilçesindeki her mahallede yapmayı planladıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Bayram, "Kovid- 19 nedeniyle çocuklar eve kapandı, motivasyonları düştü. Biz de onları bir nebze mutlu etmek için gönüllü olduk. Çocukların yüzlerini boyuyoruz, onlarla oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.