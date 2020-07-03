Kıbrıs Modern Sanat’ta 53 sergi birden

Modern Sanat Müzesi'nin ev sahipliği yapacağı Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya'dan 33 Sanatçıya ait eserlerden oluşan 53 kişisel resim ve heykel sergisi beş farklı sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya'dan sanatçıların, İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek sergilerin açılış töreninin ardından, Gümüş Anahtar Onur Ödülleri ve Dogdurbek Onur Ödülleri sahiplerine takdim edildi. İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törenin ardından, sergiler İrfan Günsel Kongre Merkezi, Tıp Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonlarında gezilebilecek.